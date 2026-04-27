Andrea Presti | Ai ragazzi dico di non fare come me

Un atleta che si sta preparando per il suo quarto Mister Olympia ha condiviso alcuni dettagli sulla sua alimentazione e sulla sua esperienza. Ha spiegato di seguire un regime alimentare che prevede pasti ogni due o tre ore, con un apporto calorico giornaliero di circa 6.500 calorie. In un’intervista, ha anche rivolto un messaggio ai giovani, consigliando loro di non seguire il suo esempio.

Andrea Presti prende il telefonino e pubblica su Instagram un video in cui si pesa: 134 chili, decreta la bilancia. «Il Mister Olympia si terrà a settembre», sorride lui, 38 anni di vigore «orgogliosamente camuno» su una struttura di circa 1 metro e ottanta. Sta aumentando la massa, poi cesellerà i muscoli, perdendo gli 8-10 chili necessari a salire sul palco nelle condizioni ideali. Quando si parla di Mister Olympia con un culturista professionista, è come parlare di Wimbledon con un tennista. Non esiste trofeo più glorioso. Vi accedono i migliori del mondo, una ventina in tutto, usciti vittoriosi da una scrematura di competizioni...🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Andrea Presti: «Ai ragazzi dico di non fare come me» ABBIAMO CONOSCIUTO ANDREA PRESTI! Notizie correlate Leggi anche: Silvio Garattini: “Alcuni ragazzi iniziano a usare droghe già a 11 anni. Ai giovani dico: datevi da fare” Leggi anche: Le parole del tecnico nel post partita. "Dico bravi ai ragazzi. Ora pensiamo ai punti»