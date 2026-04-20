Silvio Garattini | Alcuni ragazzi iniziano a usare droghe già a 11 anni Ai giovani dico | datevi da fare

Un esperto ha riferito che alcuni adolescenti iniziano a usare droghe già a 11 anni. Ha sottolineato che i soggetti che cominciano così presto spesso sviluppano problemi di salute mentale, come schizofrenia e depressione, in età adulta intorno ai quarant’anni. L’intervento ha anche rivolto un messaggio ai giovani, invitandoli a impegnarsi in attività costruttive. La questione è stata affrontata durante un evento pubblico nella città di Bergamo.

Bergamo. “È stato visto che chi inizia a drogarsi da giovane, e purtroppo oggi si comincia anche già a 11 anni, quando arriva intorno ai quarant’anni ha più schizofrenia e depressione. Sigarette e alcool rappresentano il 40% dei tumori evitabili”. Autore di queste affermazioni è Silvio Garattini oncologo, ricercatore e farmacologo, nonché fondatore e presidente dell’ Istituto Mario Negri, che nel pomeriggio di sabato 18 aprile, nello spazio incontri A2A, in occasione della 67esima Fiera dei Librai della nostra città, ha presentato il suo ultimo saggio, dal titolo, edito da Piemme. Il ricercatore cerca di ribaltare una delle convinzioni più diffuse e scoraggianti: che la prevenzione sia un privilegio dei giovani e che, superata una certa età, modificare le proprie abitudini sia non solo difficile, ma persino inutile.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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