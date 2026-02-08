Dopo la sconfitta per 3-2 contro il Palermo, Alessio Dionisi si presenta nel post partita con un volto tra soddisfatto e amareggiato. Il tecnico dell’Empoli fa i complimenti ai suoi ragazzi, ma non si ferma qui: ora bisogna pensare ai punti in classifica. La sua voce risuona nel tardo pomeriggio al Barbera, mentre riflette sulla partita e sui prossimi impegni.

Da un lato soddisfatto, dall’altro amareggiato. Si presenta così Alessio Dionisi nel post partita del Barbera per commentare il ko per 3-2 del suo Empoli contro il Palermo. A far sorridere il tecnico azzurro è la prestazione. "Devo dire bravi ai ragazzi perché abbiamo fatto una partita veramente inaspettata contro di loro, che venivano da cinque vittorie di fila in casa senza subire reti, non ho mai visto il Palermo subire due gol e così tante situazioni – attacca –. Abbiamo creato nel primo tempo, lo abbiamo fatto nel secondo e all’ultimo abbiamo anche rischiato di pareggiarla con Ignacchiti". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le parole del tecnico nel post partita. "Dico bravi ai ragazzi. Ora pensiamo ai punti»

