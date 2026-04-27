Andrea Nardinocchi e la salute mentale messaggi social dall'ospedale | Prigioniero contro la mia volontà
Andrea Nardinocchi ha condiviso sui social un messaggio proveniente dall'ospedale in cui ha scritto di essere “prigioniero contro la mia volontà”. La sua comunicazione ha suscitato attenzione tra i follower, che hanno commentato il suo stato di salute mentale. Attraverso il post, il cantante ha evidenziato di trovarsi in una situazione difficile, senza fornire ulteriori dettagli sulle sue condizioni o sulle circostanze che lo hanno portato in ospedale.
Andrea Nardinocchi è tornato sul suo profilo Instagram palesando condizioni preoccupanti legate alla sua condizione di salute mentale. Ritratto in ospedale, scrive: "Sono tenuto prigioniero contro la mia volontà (.). Mi riempiono di droghe per farmi morire".🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Liza Minnelli denuncia: “Agli Oscar costretta sulla sedia a rotelle contro la mia volontà, Lady Gaga fece l’eroina”Liza Minnelli, alla soglia degli 80 anni, ha deciso di togliersi alcuni sassolini dalla scarpa.
Pavan esce dall’ospedale dopo la caduta nell’ascensore vuoto: “È un miracolo poter camminare”Dopo una delicata operazione Pavan lascia l'ospedale dove era stato ricoverato dopo la caduta: il golfista ha riportato lividi e fratture, ora lo...
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Andrea Nardinocchi e la salute mentale, messaggi social dall’ospedale: Prigioniero contro la mia volontàAndrea Nardinocchi è tornato sul suo profilo Instagram palesando condizioni preoccupanti legate alla sua condizione di salute mentale ... fanpage.it
Che fine ha fatto Andrea Nardinocchi? Scomparso dal 2020 riappare sui social con un messaggio allarmante dall’ospedale: Aiutatemi ad uscire da quiAndrea Nardinocchi, tra i primi artisti urban in Italia, è sparito dalla scena dal 2020. Dal debutto con Marracash e Dargen D’Amico fino al blocco discografico e al messaggio d’aiuto dall’ospedale. gay.it