Liza Minnelli denuncia | Agli Oscar costretta sulla sedia a rotelle contro la mia volontà Lady Gaga fece l'eroina
Liza Minnelli rivela di essere stata costretta sulla sedia a rotelle agli Oscar 2022, un episodio che ha attribuito a pressioni esterne. La cantante e attrice, ormai vicina agli 80 anni, ha anche accusato Lady Gaga di aver assunto eroina poco prima dell’evento, un’accusa che ha sorpreso molti. Minnelli ha deciso di condividere questa esperienza nel suo nuovo libro, aggiungendo dettagli sui momenti difficili vissuti durante quella cerimonia. La sua testimonianza apre nuovi interrogativi su quanto accade dietro le quinte.
Liza Minnelli, alla soglia degli 80 anni, ha deciso di togliersi alcuni sassolini dalla scarpa. Nella biografia in uscita a marzo, ha raccontato uno spiacevole retroscena avvenuto agli Oscar 2022 e ha attaccato Lady Gaga. 🔗 Leggi su Fanpage.it
