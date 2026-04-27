Boy George, noto cantautore e disc jockey britannico, è famoso soprattutto per essere stato il frontman dei Culture Club. In passato, ha raccontato di aver fatto acquisti impulsivi, comprando spesso 25 pezzi uguali in colori diversi e ritrovandoli ancora con le etichette attaccate nel suo armadio. Oggi, invece, si definisce più parsimonioso, evidenziando un cambiamento nelle sue abitudini di consumo.

Boy George (vero nome George Alan O’Dowd) è un cantautore, disc jockey e icona della musica britannica, ma è stato soprattutto il frontman dei Culture Club. L’artista salirà sul palco di Eurovision Song Contest 2026 a Vienna, dal 12 al 16 maggio, in coppia con Senhit a rappresentare San Marino con il brano “ Superstar”. “Quando mi ha detto che era per San Marino, ho subito chiesto: ‘Oh, ma è legale?’. – ha detto il cantautore a Il Corriere della Sera – Così ho fatto una piccola ricerca per vedere se fosse permesso. E poi ho pensato: è pazzesco, volevo partecipare all’Eurovision da anni, dopo aver visto che ci era andata anche Madonna. Finalmente ce l’ho fatta”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Andavo nei negozi e compravo 25 pezzi della stessa cosa, ma in colori diversi. E poi li ritrovavo nel mio armadio con le etichette ancora attaccate. Periodo un po’ folle, oggi sono parsimonioso”: così Boy George

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Si parla di: Boy George: Ero odioso, oggi sono ancora il re degli strambi. Compravo 25 abiti uguali ma di colori diversi e non li mettevo; Ero odioso e sono stato in una nube chimica. Quando mi hanno chiesto di andare all'Eurovision per San Marino ho detto 'Oh, ma è legale?': parla Boy George.