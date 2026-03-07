Senhit con Boy George vince il San Marino Song Contest e vola ancora una volta all’Eurovision | ecco chi è

Senhit e Boy George hanno vinto il San Marino Song Contest 2026 con il brano “Superstar”. La coppia parteciperà all’Eurovision 2026 che si svolgerà a Vienna dal 12 al 16 maggio. La vittoria è stata decisa durante la finale del concorso musicale. Entrambi gli artisti rappresentano San Marino nella prossima edizione del festival europeo.

Dopo Gabry Ponte (“Tutta l’Italia”), toccherà a Senhit e Boy George rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest 2026 Senhit e Boy George (con il brano “Superstar”) sono i vincitori del San Marino Song Contest 2026. I due artisti rappresenteranno San Marino durante l’Eurovision 2026, che si terrà a Vienna, dal 12 al 16 maggio. Degli “800 brani presentati” per gareggiare alla kermesse condotta da Simona Ventura, alla fine, ne erano stati selezionati solamente 21. Alcune performance della serata finale sono state degne di nota. Magdalena Tul, Iuna (e coristi), Inis Neziri e Dolcenera, hanno lasciato positivamente il segno. Il cast scelto era – in stile Sanremo – molto vario per generi, costumi ed interpretazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Senhit ft. Boy George rappresenterà San Marino all'Eurovision Song Contest 2026

