Il pugno duro di Piantedosi | Ci vuole il fermo preventivo per i violenti

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi torna a puntare il dito contro chi provoca violenze nelle manifestazioni. Durante un intervento al Senato, ha detto che serve una legge più severa per intervenire prima che le situazioni degenerino. Piantedosi ha chiaramente detto che bisogna introdurre il fermo preventivo per i violenti, per evitare che gli scontri di Torino si ripetano. La sua linea dura mette in discussione le attuali norme e spinge per un intervento più deciso.

Pugno duro del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sui violenti nelle manifestazioni. Secondo il numero 1 del Viminale, che ha parlato al Senato degli scontri di Torino, "serve una norma che consenta un vero e proprio efficace intervento preventivo. Per fermare preventivamente ci vuole un fermo preventivo. Il Governo intende introdurre una misura che va proprio in questa direzione: impedire a chi è noto per comportamenti violenti di infiltrarsi e colpire. L'auspicio è che tutti gli attori istituzionali, politici e sociali contribuiscano in modo responsabile a questo percorso". Aggiunge Piantedosi, nel suo discorso in Aula, che "è arrivato il momento per tirare una netta linea di demarcazione - ha aggiunto - da una parte chi vuole isolare i violenti, dall'altra chi vuole lasciarli liberi di infiltrarsi e inquinare manifestazioni che potrebbero e dovrebbero essere invece del tutto pacifiche e legittime, nell'interesse di chi le organizza e le partecipa".

Il ministro Piantedosi, ascoltato al Senato, torna a parlare di sicurezza e violenze a Torino.

