Anche andando più piano non avrebbe evitato l' urto | la Corte scagiona il camionista

La Corte ha stabilito che, anche riducendo la velocità, il camionista non avrebbe potuto evitare l’incidente avvenuto poco dopo le sette di una mattina d’estate sulla Strada Regionale 3 Flaminia, nel territorio di Fossato di Vico. L’incidente ha causato la morte di una persona e ha coinvolto un veicolo pesante. La decisione si basa sull’analisi delle circostanze e delle prove raccolte nel procedimento legale.

Erano da poco passate le sette di quella mattina d’estate quando, sulla Strada Regionale 3 Flaminia, nel territorio di Fossato di Vico, uno schianto aveva spezzato una vita. Oggi, a quasi quindici anni di distanza, la verità giudiziaria su quell’incidente è stata definitivamente scritta con il.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Bordighera: piano d’urto nei primi 100 giorni per fermare il degradoIn vista delle consultazioni elettorali previste per i giorni 24 e 25 maggio, la lista civica Bordighera Domani ha presentato una proposta... Leggi anche: Stop ai treni a Bari Centrale, il 'piano navette' regge l'urto del primo giorno Altri aggiornamenti Si parla di: Anche andando più piano non avrebbe evitato l'urto: la Corte scagiona il camionista. Corte dei Conti: il piano di edilizia sanitaria è fallito. Erogato solo il 41% delle risorse stanziateLo sottolinea una relazione della Corte dei Conti che prende in esame il piano straordinario di edilizia sanitaria dal 1988 ad oggi. In tutto stanziati 16,84 miliardi di euro, ma solo il 59% è stato ... quotidianosanita.it La discontinuità rispetto al piano di Draghi non paga. Lo stallo sul Pnrr spiegato dalla Corte dei contiL’atteggiamento di negoziazionismo esasperato con l’Unione europea (che non di rado sfocia nella guerra di nervi e si riflette anche nelle posizioni assunte in questi giorni sul Patto di stabilità e ... ilfoglio.it