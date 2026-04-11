Bordighera | piano d’urto nei primi 100 giorni per fermare il degrado

A Bordighera, in vista delle elezioni del 24 e 25 maggio, la lista civica Bordighera Domani ha annunciato un piano d’azione da attuare nei primi cento giorni per migliorare il decoro urbano e l’igiene della città. La proposta prevede interventi specifici per contrastare il degrado e riqualificare gli spazi pubblici. La decisione arriva in un momento di attività politica legata alle consultazioni elettorali.

In vista delle consultazioni elettorali previste per i giorni 24 e 25 maggio, la lista civica Bordighera Domani ha presentato una proposta strutturata per il rilancio del decoro urbano e dell’igiene cittadina. La candidata alla carica di sindaco, Marzia Baldassarre, insieme al candidato consigliere Marco Zagni, punta a invertire quello che viene percepito come un inarrestabile declino della città attraverso un cambio di gestione dei servizi e della manutenzione del territorio. Un piano d’azione immediato per le zone critiche. La strategia proposta da Baldassarre e dall’imprenditore edile Zagni non mira a interventi isolati o temporanei, ma a una trasformazione metodologica che renda la cura del territorio un impegno costante e visibile ai cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bordighera: piano d’urto nei primi 100 giorni per fermare il degrado Sicurezza e Casa: il piano dei primi 100 giorni del candidato ZanniPiù agenti e meno tasse: la ricetta del presidente di Confabitare per conquistare Palazzo d'Accursio attraverso un "campo largo al centro". 100 giorni: bar storico chiude contro il degradoIl martedì 10 marzo 2026, la tradizionale celebrazione dei cento giorni prima dell’esame di Stato a Ancona si trasforma in un evento segnato da...