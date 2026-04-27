Ancelotti colpito da Alisson | la Nazionale è un sogno possibile

Durante la partita contro la Cremonese, il portiere ha eseguito diverse finte, sterzate e accelerazioni rapide che hanno attirato l’attenzione. Tra le azioni più spettacolari, il gol del 4-0 finale ha concluso una serie di interventi decisivi. L’attenzione si è concentrata sulle sue capacità tecniche e sulla presenza in campo, suscitando commenti da parte di alcuni allenatori e osservatori.

Non solo il gol del 4-0 finale: contro la Cremonese, Alisson Santos ha messo in mostra tutto il suo repertorio di finte, sterzate e accelerazioni svernicianti, in pieno stile samba do Brasil. Ecco, a proposito di Brasile: l’ex Sporting ora può veramente sognare di strappare una convocazione. L’assist gli è arrivato — purtroppo — dal brutto infortunio rimediato da Estevão (lesione al bicipite femorale) e da quello di Rodrygo (rottura di menisco e crociato). Ancelotti, che sprovveduto non è, lo sta monitorando con attenzione. Alisson è il classico colpo che deve fare il Napoli. Il punto di Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta. Alisson è stato un colpo di mercato del Napoli.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ancelotti colpito da Alisson: la Nazionale è un sogno possibile Notizie correlate Leggi anche: Ancelotti è tentato di convocare Alisson in Nazionale (Gazzetta) Alisson Juve, è lui il sogno per la porta del futuro: a breve possibile contatto con gli agenti del brasiliano! Gli aggiornamentidi Luca FiorettiAlisson Juve: è lui il sogno di mercato, la dirigenza bianconera valuta il grande colpo per la porta ma l’ostacolo dell’ingaggio... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ancelotti svela i problemi dietro la crisi del calcio italiano: I giovani italiani da chi imparano?, e indica cosa manca; Alisson Santos sogna il Brasile: Ancelotti ci pensa; Alisson, sogno in verdeoro: si apre uno spiraglio…Mondiale! La posizione di Ancelotti – GdS; Alisson sogna il Brasile, Estavao si è fatto male. Ancelotti lo monitora. Retroscena Alisson, c'è il sogno Mondiale! Da quando è al Napoli Ancelotti lo monitoraPer Alisson, dunque, si riapre uno spiraglio. Sarebbe una ‘rimonta’ pazzesca, scrive il quotidiano, raccontando di un giocatore abituato a entrare a sparigliare le carte. Ma per trasformare la ... tuttonapoli.net Alisson sogna il Brasile, Estavao si è fatto male. Ancelotti lo monitoraDa coltivare fino all’ultimo respiro, finché ci sarà anche una minima speranza. Il Mondiale estivo rappresenta per Alisson Santos il coronamento di un percorso fatto di costanza, sacrifici e lampi di ... msn.com Milan, Nesta: "Cosa ho preso da Ancelotti Niente, lui vince sempre. Vi qual è la cosa che gli invidio" https://www.football-addict.com/it/article/ac-milan/milan-nesta-cosa-ho-preso-da-ancelotti-niente-lui-vince-sempre-vi-qual-e-la-cosa-che-gli-invidio/69ebdadc - facebook.com facebook