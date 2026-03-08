L'allenatore del Napoli sta considerando di convocare il portiere Alisson in Nazionale. Sebbene questa sia solo la sua seconda rete con il club, le sue marcature hanno avuto un ruolo importante nelle partite della squadra di Conte. La decisione sul suo eventuale coinvolgimento in Nazionale potrebbe essere presa nelle prossime settimane.

Il ct pare sia rimasto colpito dall’ascesa rapida del numero 27. Rodrygo del Real è infortunato e Alisson prova a sfruttare la situazione Dc Napoli 10022026 - Coppa Italia Napoli-Como foto Domenico CippitelliImage Sport nella foto: esultanza gol Alisson Santos È vero che Alisson è solo alla sua seconda rete col Napoli, ma è anche vero che le sue reti sono state fondamentali per la squadra di Conte. Con la maglia azzurra l’ex sporting sta lavorando in maniera imprevista. Con lo Sporting infatti non era mai stato titolare e il suo rendimento non aveva di certo impressionato, proprio per questo adesso l’esterno culla il sogno di poter strappare una convocazione con il Brasile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ancelotti è tentato di convocare Alisson in Nazionale (Gazzetta)

Gatturo pronto a convocare il laterale del Cagliari in NazionaleUn giovane talento del calcio italiano sta emergendo con premesse interessanti, attirando l’attenzione degli osservatori della Nazionale.

Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Napoli-Roma 2-2, Alisson salva Conte”

Contenuti utili per approfondire Ancelotti è tentato di convocare....

Davide Ancelotti torna da papà Carlo: è nello staff del Brasile per i Mondiali, dimenticato il flop BotafogoDavide Ancelotti torna al fianco di papà Carlo sulla panchina del Brasile per il Mondiale del 2026: il nuovo ruolo e la volontà per il futuro del giovane tecnico. sport.virgilio.it

Ancelotti e Brasile, il rinnovo non è scontato: si tratta ancora, lo scenarioCarlo Ancelotti tratta con la Federcalcio brasiliana per il rinnovo. Il presidente: Non è ancora fatta. Nel frattempo il ct gira gli stadi del campionato brasiliano ... sport.virgilio.it