Karate più di 80 medaglie per gli atleti di Latina ai Campionati regionali

Le quattro società pontine trionfano nella specialità Kata; applausi per Sakura Dojo, Centro Fitness Montello, Hinode Dojo e Shibumi Karate. Chi sono tutti i premiati Più di 80 volte sul podio. Questo lo straordinario risultato delle scuole di karate della città di Latina che hanno preso parte ai Campionati Regionali Fesik di kata, disputati ieri, domenica 8 marzo, al palazzetto dello sport di Frascati. Le società pontine hanno saputo distinguersi in tutte le categorie, conquistando medaglie e piazzamenti di prestigio e confermando la qualità del lavoro tecnico svolto quotidianamente nelle palestre del territorio. Una menzione speciale per il Sakura Dojo, che si è classificato prima società del Lazio nella specialità del kata, con un bottino complessivo di 35 medaglie: 14 ori, 7 argenti e 14 bronzi.