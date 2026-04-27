Anagni Nasce la Praesidium Civis Aps Volontari qualificati al servizio della sicurezza collettiva
Ad Anagni è stata costituita la Praesidium Civis Aps, un’associazione di volontari qualificati che si propone di supportare la sicurezza collettiva. La nascita di questa realtà mira a coinvolgere cittadini impegnati nel garantire un presidio più attento e attivo sul territorio. La nuova associazione intende operare in collaborazione con le autorità locali, offrendo un contributo pratico alla tutela della comunità.
Cronache Cittadine ANAGNI – Una nuova realtà associativa prende forma ad Anagni, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e la protezione della L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Notizie correlate
Giovani protagonisti della democrazia locale, nasce il Forum studenti ‘Civis anch’io': "Fondamentale ascoltare i ragazzi""Un confronto diretto e costante con loro permetterà a questa amministrazione comunale di comprendere ancora più a fondo i bisogni, le aspettative e...
Anagni, MadeInTerraneo APS: un crowdfunding per portare il grande teatro dove non c’èIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...