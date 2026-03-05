Anagni MadeInTerraneo APS | un crowdfunding per portare il grande teatro dove non c’è

MadeInTerraneo APS di Anagni ha avviato una campagna di crowdfunding con l’obiettivo di portare il teatro nelle zone della provincia che ne sono sprovviste. Il collettivo ha scelto di promuovere spettacoli e iniziative culturali senza attendere la realizzazione di un teatro tradizionale, puntando invece a vivere e coinvolgere gli spazi urbani già esistenti.

L'associazione ha aperto ufficialmente una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per finanziare la seconda edizione del MadeInTerraneo FEST nel luglio 2026 Trasformare la provincia da periferia a centro pulsante di cultura. È questa la sfida lanciata da MadeInTerraneo APS, il collettivo di Anagni che ha deciso di non attendere la costruzione di un teatro fisico, ma di abitare gli spazi della città in modo nuovo.