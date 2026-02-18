Terremoto ai Campi Flegrei stasera scossa 2.8 avvertita alle 23.12

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 si è verificata questa sera nei Campi Flegrei, alle 23.12, e molte persone nella zona hanno sentito un forte tremore che ha fatto tremare le pareti delle case.

