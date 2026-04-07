Nella notte del 7 aprile, una forte scossa di terremoto ha interessato la zona dei Campi Flegrei, svegliando la popolazione locale. L'evento sismico si è verificato in piena notte e ha causato preoccupazione tra i residenti. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti al momento. Le autorità stanno monitorando la situazione e verificando eventuali conseguenze sul territorio.

Una forte scossa di terremoto si è verificato la notte del 7 aprile a zitella zona dei Campi Flegrei svegliando la popolazione la popolazione. La prima scossa è stata seguita da una. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Scossa di terremoto alle Napoli, sisma ai Campi Flegrei in piena notte

Scossa di terremoto ai Campi Flegrei: sisma avvertito dalla popolazioneUna forte scossa di terremoto è stata registrata alle ore 23,12 nei Campi Flegrei.

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ULTIM’ORA: Scossa di Terremoto ai Campi Flegrei

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