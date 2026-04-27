Una bambina di un anno e mezzo è stata gravemente ferita sabato pomeriggio nel giardino di casa nel Trevigiano, quando si è incastrata sotto a un tosaerba condotto dal padre. I soccorritori intervenuti sul posto hanno trasportato la bambino in ospedale, dove i medici hanno deciso di amputarle una gamba a causa delle ferite riportate. Le condizioni della piccola sono ancora considerate gravi.

I medici hanno dovuto amputare una gamba alla bambina di un anno e mezzo che sabato pomeriggio è rimasta incastrata sotto al tosaerba guidato dal padre nel giardino di casa sua a Loria nel Trevigiano. Numerosi sono gli interventi ai quali è stata sottoposta la piccola le cui condizioni restano ancora gravissime. Arrivata con la massima urgenza a bordo di un elisoccorso, la bambina è ricoverata da due giorni nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell’ ospedale di Padova. Assieme a lei i genitori di 29 e 30 anni che, dopo aver assistito all’ attimo fatale in cui la bimba è stata travolta dal tosaerba, l’avevano portata in un primo momento al pronto soccorso di Castelfranco Veneto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Amputata una gamba alla bimba travolta dal tagliaerba: condizioni ancora gravi

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