A Vignola, i Civici hanno presentato una lista a sostegno del candidato Muratori. La formazione ha annunciato di voler contribuire con nuove idee per rafforzare l’operato dell’amministrazione comunale. La novità mira ad ampliare le prospettive sul governo locale, mantenendo il modello di buon funzionamento adottato negli ultimi cinque anni.

Il movimento che vede al vertice il consigliere regionale Paldino si candida anche alle amministrative vignolesi, mantenendo l'alleanza con il centrosinistra Un laboratorio di idee per arricchire l'azione amministrativa, ampliando la pluralità di visioni che hanno permesso a Vignola di essere un esempio di buon governo negli ultimi cinque anni. Nasce con queste premesse La neonata lista "Progetto Civico Vignola" annuncia il proprio sostegno alla candidatura della sindaca Emilia Muratori per un secondo mandato alle prossime elezioni amministrative. Questa mattina, lunedì 30 marzo, "Progetto Civico Vignola" ha presentato ufficialmente la sua discesa in campo, che anticipa una serie di iniziative sul territorio in programma nelle prossime settimane, i cui dettagli verranno annunciati a breve. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - I Civici scendono in campo anche a Vignola, lista a sostegno di Muratori

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