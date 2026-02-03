Elezioni a Vignola il centrosinistra punta ancora su Emilia Muratori

A Vignola il centrosinistra conferma Emilia Muratori come candidata sindaco anche per le prossime elezioni del 2026. I partiti e le liste civiche hanno annunciato ufficialmente che la candidata sarà ancora lei, pronta a cercare un secondo mandato. La campagna si apre con la volontà di rafforzare il progetto già avviato, mentre i cittadini aspettano di capire quali saranno le proposte concrete per il futuro della città.

I partiti e le liste civiche di centrosinistra di Vignola annunciano ufficialmente la candidatura di Emilia Muratori per un secondo mandato alle elezioni amministrative della primavera 2026. "La decisione è il coronamento di un percorso di ascolto che ha coinvolto la coalizione, la Giunta e i.

