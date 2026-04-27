Amici vi lu vogliu raccuntari | a Montaperto il dialetto e la memoria protagonisti

Nel borgo di Montaperto si è svolta una giornata dedicata alla lingua e alla memoria locale. La chiesa del Rosario ha ospitato la presentazione del terzo volume di “Amici vi lu vogliu raccuntari”, una raccolta che include poesie, aneddoti e storie scritte in dialetto siciliano. L’evento ha visto la partecipazione di autori del territorio e ha sottolineato l’importanza del dialetto come elemento identitario.

Un viaggio tra parole, ricordi e identità locale. Il borgo di Montaperto ha ospitato, nella chiesa del Rosario, la presentazione del terzo volume di “Amici vi lu vogliu raccuntari”: una raccolta di poesie, aneddoti e storie in dialetto siciliano firmate da autori del territorio.L’iniziativa ha.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Sulmona, successo per il libro “La piazze”, di Ennio Bellucci: il dialetto come memoria viva e racconto della comunitàdi Claudio Lattanzio * Aula consiliare gremita, ieri sera a Sulmona, per la presentazione di “La Piazze”, il libro di poesie in dialetto pratolano... ’Lessico delle prode’. Dialetto e memoria vivaC’è un lessico che non si trova nei manuali, ma nelle osterie, nei campi, nelle chiacchiere al bar.