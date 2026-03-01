’Lessico delle prode’ Dialetto e memoria viva

Nel cuore delle osterie, tra i campi e le chiacchiere al bar, si trova un lessico che non si trova sui manuali. Sono parole che sbuffano, inciampano, ridono e portano con sé il profumo di terra e vino rosso, una memoria viva fatta di espressioni dialettali che attraversano il tempo e le storie della comunità. Questo vocabolario non scritto testimonia un modo di parlare autentico e radicato nella quotidianità.

C’è un lessico che non si trova nei manuali, ma nelle osterie, nei campi, nelle chiacchiere al bar. Un lessico che sbuffa, inciampa, ride e profuma di terra e vino rosso. È quello raccontato in ‘Lessico delle prode’, il nuovo libro di Sandro Fracasso e Stefano Erasmo Pacini, pubblicato da Effigi, che sarà presentato mercoledì 4 marzo alle 17.30 alla Biblioteca Comunale degli Intronati (in via della Sapienza). A moderare l’incontro sarà Raffaele Ascheri, curatore della rassegna. Da "Attufa" a "Zazzera", le parole si fanno storie e le espressioni diventano piccoli racconti di paese. Non un semplice glossario, ma un libro che trasforma il dialetto maremmano-senese in narrazione viva, intrecciando memoria e humour, identità e ironia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Lessico delle prode’. Dialetto e memoria viva Leggi anche: Dialetto: Cecchetti (Lega), 'lingue regionali memoria viva' Leggi anche: Dialetto: Fontana, 'custodire lingue locali per preservare memoria' Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lessico. Argomenti discussi: ’Lessico delle prode’. Dialetto e memoria viva; Riscopri il Lessico delle Prode. ’Lessico delle prode’. Dialetto e memoria vivaC’è un lessico che non si trova nei manuali, ma nelle osterie, nei campi, nelle chiacchiere al bar. Un lessico... C’è un lessico che non si trova nei manuali, ma nelle osterie, nei campi, nelle chiacc ... lanazione.it