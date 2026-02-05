Carnevale 2026 | festa e musica dei cartoni animati a Sermoneta

A Sermoneta torna il Carnevale. La festa celebrata il 14 febbraio all’area di Monticchio promette musica e divertimento per tutte le età. L’Amministrazione Comunale ha preparato un evento speciale per la 24ª edizione, con i cartoni animati come protagonisti. Molti si aspettano un pomeriggio di allegria, tra carri colorati e giochi, che coinvolge famiglie e bambini.

Torna per la sua 24° edizione il Carnevale Sermonetano: sabato 14 febbraio presso l’area di Monticchio ci sarà una festa che farà divertire grandi e piccini, organizzata dall’Amministrazione Comunale.Presso la vasta area del mercato settimanale a partire dalle 14.30 ci saranno giochi e animazione.🔗 Leggi su Latinatoday.it

