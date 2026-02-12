Cristina D’Avena al Carnevale di San Valentino Una festa tra le sigle più amte dei cartoni animati

Cristina D’Avena ha preso il palco al “Carnevale di San Valentino” a Terni. La cantante è stata la grande protagonista della giornata, un evento gratuito e aperto a tutti, organizzato al PalaTerni da Terni Città Futura con il patrocinio del Comune. La festa ha attirato tante persone di tutte le età, desiderose di ascoltare le sigle dei cartoni animati che hanno accompagnato l’infanzia di molti. Michele Rossi ha spiegato che l’obiettivo è creare un momento di divertimento sicuro e inclusivo, dove grandi e piccoli possono condividere

Cristina D'Avena è la star del " Carnevale di San Valentino ", la grande manifestazione in programma oggi pomeriggio al PalaTerni, organizzata da Terni Città Futura, con il patrocinio e il sostegno del Comune: "E' un evento gratuito e aperto a tutte le età – dice Michele Rossi – una festa per dare al Carnevale una forma sicura, inclusiva e partecipata. E il legame con San Valentino, patrono della città, non è casuale: la coincidenza temporale tra le due ricorrenze permette di costruire un evento che trasforma la festa del patrono in un momento culturale e popolare condiviso". La festa inizia alle 17 con il momento clou fissato per le 18.

