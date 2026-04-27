Amici della Coesione | il fronte comune sulla nuova politica di investimento Ue

Diciassette paesi dell’Unione europea si sono incontrati a Varsavia per discutere della proposta della Commissione europea riguardante il bilancio a lungo termine dell’UE. L’incontro ha visto la partecipazione di quasi due terzi degli Stati membri, con l’obiettivo di mettere in discussione alcune linee della proposta e di cercare una posizione condivisa. La riunione si è svolta in un clima di confronto tra i rappresentanti degli Stati.

Diciassette paesi, quasi due terzi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti a Varsavia con un obiettivo preciso: costruire un fronte comune contro la proposta della Commissione europea per il prossimo bilancio a lungo termine dell'Ue. Si sono chiamati ‘ Amici della Coesione’ e, la scorsa settimana, hanno fatto sapere di essere al lavoro per elaborare una "posizione comune per la nuova politica di investimento dell'Ue ", alternativa a quanto proposto da Bruxelles per il Quadro finanziario pluriennale (Qfp) 2028-2034. A ospitare l'incontro è stata la Polonia che, insieme a Cipro e Danimarca, fa parte del ‘trio’ della presidenza di turno del Consiglio dell'Ue.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Amici della Coesione: il fronte comune sulla nuova politica di investimento Ue Notizie correlate Ue e Giappone, fronte comune per il cessate il fuoco nello stretto di HormuzSono due gli elementi politici che scaturiscono dal primo giorno del consiglio europeo: l’esigenza di riportare la diplomazia “al centro” dello... Leggi anche: Commissione Europea, Fitto annuncia la revisione della politica di coesione Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: A Varsavia gli 'amici della Coesione' chiedono una politica forte e autonoma; PAESI UE A CIPRO: IL BILANCIO ALL’ORDINE DEL GIORNO; Paesi Ue 'Amici della Coesione' al lavoro su posizione comune sul bilancio pluriennale; Mendrisiotto Regione Aperta - per la coesione sociale - Insieme - Play RSI. Paesi Ue 'Amici della Coesione' al lavoro su posizione comune sul bilancio pluriennaleI Paesi Ue 'amici della Coesione' sono al lavoro per promuovere una posizione comune per la nuova politica di investimento dell'Ue alternativa a quanto proposto dalla Commissione Ue nel prossimo bil ... ansa.it A Varsavia gli amici della Coesione chiedono una politica forte e autonomaA Varsavia, in Polonia, si sono riuniti oggi i rappresentanti dei 17 Stati membri Ue, Italia inclusa, del gruppo degli 'Amici della Coesione'. (ANSA) ... ansa.it Una giornata all’insegna della convivialità e della coesione sociale - facebook.com facebook