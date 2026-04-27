Amianto in Liguria ancora centinaia di decessi l' anno | è ancora una delle regioni più colpite

In Liguria, ogni anno si registrano ancora centinaia di decessi legati all'esposizione all'amianto. La regione rimane tra le aree più colpite dal problema, che riguarda una delle sostanze più pericolose e diffuse del Novecento. Nonostante le normative per la bonifica, il numero di vittime continua a essere elevato e rappresenta un dato preoccupante per la salute pubblica.

In Liguria si contano ancora centinaia di decessi l'anno a causa dell'esposizione all'amianto, una delle sostanze più pericolose e diffuse del Novecento. E si conferma una tra le regioni italiane più colpite dal fenomeno.Questi sono i dati diffusi dall'Osservatorio Nazionale Amianto in occasione.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Furti in casa, Ravenna ancora tra le città più colpite d'Italia: oltre 1400 colpi in un anno

Leggi anche: Morti e infortuni sul lavoro 2026, decessi in calo del 43,3% con 34 vittime totali: Liguria e Sicilia in zona rossa, otto regioni tra cui Sardegna e Calabria a rischio zero