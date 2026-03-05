Furti in casa Ravenna ancora tra le città più colpite d' Italia | oltre 1400 colpi in un anno

Ravenna si trova tra le città italiane più colpite dai furti in casa, con oltre 1400 episodi registrati in un anno. La regione Emilia Romagna, di cui la città fa parte, si conferma tra le aree con il numero più alto di reati di questo tipo. I dati evidenziano una situazione che continua a interessare la zona e a preoccupare i residenti.

Questi i dati dell’Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis-Verisure. A Ravenna l’incidenza si attesta a 37 furti ogni 10mila abitanti Ravenna è ancora ai primi posti per i furti in abitazione e l'Emilia Romagna è tra le regioni più colpite. A dirlo è l'analisi dell’Osservatorio sulla sicurezza della casa Censis-Verisure realizzato in collaborazione con il Servizio analisi criminale del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno. Nel 2024 in Emilia-Romagna sono stati registrati 15.908 furti in abitazione, con un incremento del 4,3% rispetto all’anno precedente. Il numero di episodi, pari a 35,6 ogni 10.000 abitanti, si attesta al di sopra della media italiana di 26,4, collocando la regione al 4° posto a livello nazionale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Smog, Caserta tra le province più colpite: PM10 oltre i limiti in 4 città

Clima 2025, Copernicus conferma: terzo anno più caldo, Italia tra le più colpite dalle ondate di caloreSecondo il Copernicus Climate Change Service, il 2025 è il terzo anno più caldo mai registrato.

Altri aggiornamenti su Furti in casa Ravenna ancora tra le....

Temi più discussi: EMILIA-ROMAGNA: Furti domestici in calo nel 2025, Bologna la città più colpita; Furti in casa, il Censis mette Udine tra le città più colpite in Italia; Furti in casa, impennata dei crimini a Pordenone; Ennesimo furto all'Esp, maxi colpo ai danni della gioielleria. Svaligiata la cassaforte: Sembravano un commando.

Ravenna, arrestato un ladro autore di 80 furti in casa, usava il crickRAVENNA. Ladro in trappola. Nel pomeriggio del 17 febbraio 2026, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino albanese ritenuto responsabile di ... corriereromagna.it

Ravenna. Furti in casa, preso il capo della banda del cricDal 2021 una raffica di colpi. Allargava le inferriate servendosi di un cric. Presto individueremo anche i complici, fa sapere la Procura ... rainews.it

++ FURTI A CERIGNOLA ++ Nelle 'zone rosse' la vigilanza rafforzata - facebook.com facebook

Con le ricetrasmittenti, come ne “La rapina perfetta”. La banda che festeggiava i furti di gioielli x.com