Il 28 aprile si terrà un convegno dedicato alla memoria delle vittime dell’amianto, nella Sala Matteotti di Palazzo Theodoli – Bianchelli a Roma. L’evento inizierà alle 15 e vedrà la partecipazione di un esperto nel settore. La giornata si concentra sulla prevenzione e sulla bonifica di materiali contenenti amianto, in occasione della Giornata mondiale dedicata alle vittime di questa sostanza.

ROMA - In occasione della Giornata mondiale in memoria delle vittime dell'amianto, martedì 28 aprile, a partire dalle ore 15, presso la Sala Matteotti di Palazzo Theodoli - Bianchelli si svolgerà il convegno "Amianto, il giorno della memoria, dalla prevenzione alla bonifica". Si prevede nell'occasione il saluto del vice presidente della Camera dei Deputati, Sergio Costa (foto). L'appuntamento, come informa una breve nota dell'ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. Durante il convegno sarà presentato anche il volume "Amianto, dalla prevenzione alla bonifica", di Ezio Bonanni.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Amianto, il giorno della memoria, dalla prevenzione alla bonifica”: convegno con Costa

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