Bonifica amianto 889 interventi dal 2010 | Rimini continua con i contributi per la rimozione

Dal 2010, il Comune di Rimini ha avviato 889 interventi di bonifica dell’amianto, per ridurre i rischi per la salute pubblica. La decisione arriva dopo che alcuni edifici scolastici e industriali sono stati trovati contaminati. La città continua a destinare fondi per aiutare cittadini e aziende a eliminare le vecchie coperture e pannelli in amianto, anche nel prossimo anno.

Nel 2026 altri 20mila euro per sostenere la rimozione tramite ditte specializzate. L'assessora Montini: "Impegno costante per ambiente e salute" Il Comune di Rimini prosegue nelle azioni di smaltimento dell'amianto attraverso l'erogazione, anche per il 2026, di contributi economici destinati alla rimozione di manufatti. Un'iniziativa che, dal 2010, rappresenta un percorso virtuoso e costante di bonifica del territorio comunale dedicato alla promozione dello smaltimento dell'amianto attraverso un bando volto all'erogazione di incentivi economici a fondo perduto a tutti quei soggetti privati che rimuovono e smaltiscono, tramite ditte specializzate, manufatti contenenti amianto esistenti sul territorio comunale.