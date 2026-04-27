Martedì 28 aprile si svolgerà a Campobasso un seminario dedicato alla gestione dell’amianto, organizzato dall’Inail e dall’Unilab presso la Camera di Commercio del Molise. L’incontro si concentrerà sulle misure di sicurezza e sulla normativa vigente in materia, coinvolgendo professionisti del settore e rappresentanti istituzionali. L’evento rappresenta un’occasione per approfondire le procedure di intervento e prevenzione relative ai rischi associati all’amianto.

? Cosa sapere Inail e Unilab organizzano seminario sull'amianto martedì 28 aprile alla Camera di Commercio Molise.. L'incontro a Campobasso mira a definire nuovi protocolli di prevenzione per le malattie professionali.. Martedì 28 aprile 2026, dalle ore 9.00 alle 13.00, la Sala convegni della Camera di Commercio del Molise in Piazza della Vittoria ospiterà il seminario dedicato all’amianto, rischi e protezione, nell’ambito della quinta edizione di Molise Sicuro. L’appuntamento campobassese si inserisce nel quadro globale della Giornata per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, promossa dall’International Labour Organization (ILO). In questa...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amianto e sicurezza: il grande tavolo tecnico arriva a Campobasso

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