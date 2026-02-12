Lupi a Castagneto Carducci tavolo tecnico in Comune | Priorità a prevenzione e sicurezza

A Castagneto Carducci si è tenuto un tavolo tecnico sul problema dei lupi. Sindaco, esperti e cittadini si sono incontrati per trovare soluzioni. La priorità resta la prevenzione e la sicurezza delle persone e delle attività agricole. La riunione è nata dalla crescente presenza di questi animali nella zona, che preoccupa residenti e imprenditori. Ora si cerca un modo per proteggere l’ambiente e evitare incidenti.

La presenza di lupi a Castagneto Carducci è stata al centro di un importante tavolo tecnico convocato dall'amministrazione comunale con l'obiettivo di unire le forze tra istituzioni, esperti e cittadini per garantire la sicurezza di tutti e la tutela delle attività produttive, nel rispetto delle normative vigenti. Alla riunione hanno partecipato la Regione, i carabinieri di Donoratico, i forestali, la polizia e i rappresentanti del mondo agricolo e venatorio. "Non ci fermiamo al confronto tecnico - fanno sapere dal Comune -. Presto organizzeremo un incontro pubblico per fornire a tutta la cittadinanza strumenti pratici su comportamenti corretti in caso di avvistamento, misure di protezione per animali domestici e bestiame e procedure ufficiali per le segnalazioni".

