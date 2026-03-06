Emergenza valanghe in Valtellina e Valchiavenna nasce un tavolo tecnico sulla sicurezza

In Valtellina e Valchiavenna sono state registrate recenti valanghe che hanno provocato cinque decessi, diversi feriti e una persona ancora dispersa. In risposta a questa emergenza, è stato istituito un tavolo tecnico dedicato alla sicurezza della zona. La situazione ha portato all’attivazione di misure di emergenza per fronteggiare l’evento.

L'idea del prefetto Anna Pavone dopo cinque morti, feriti e un disperso nell'ultimo mesi. L’appello: “Consultare sempre i bollettini e non sottovalutare i rischi della montagna” Cinque morti, diversi feriti e una persona ancora dispersa: è il pesante bilancio delle valanghe che negli ultimi tempi hanno colpito la provincia di Sondrio. Una situazione che ha spinto il Prefetto di Sondrio Anna Pavone a convocare, il 2 marzo 2026, una riunione dedicata al fenomeno e alle possibili azioni per rafforzare la prevenzione e la consapevolezza dei rischi legati alla montagna in inverno. All’incontro hanno partecipato i sindaci di Sondrio, Morbegno, Bormio e Madesimo, i rappresentanti dei Comuni di Tirano e Chiavenna, il comandante del S. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Emergenza valanghe. Nasce un tavolo per la sicurezzaDurante l’intera stagione invernale il bollettino nivometeo di Regione Lombardia viene emesso ogni giorno.

Emergenza valanghe: in Valtellina un morto e un disperso, in Trentino scialpinista gravissimoI due incidenti si sono verificati praticamente nelle stesse ore in due zone montuose del paese.

Marika Mascherona e Alberto De Maron morti travolti da una valanga in Valtellina sul Monte CornacciaTragedia sul Monte Cornaccia, nel territorio di Valdidentro, in Valtellina, dove Marika Mascherona e Alberto De Maron sono morti travolti dalla valanga ... virgilio.it

Tragedia in montagna, il boato e la valanga in quota. In azione i soccorsi con più elicotteri: due mortiSONDRIO. Tragedia nella mattinata di giovedì 26 febbraio per una Valanga in Alta Valtellina nel sondrino: in azione i soccorsi, due persone sono morte travolte dalla neve. L'allarme è scattato attorno ... ildolomiti.it

Allerta valanghe a Bardonecchia: in 40 evacuati da Rochemolles BARDONECCHIA - Si è concluso il secondo incontro del Centro Operativo Comunale (COC) di Bardonecchia, convocato d'urgenza per gestire l'emergenza legata al pericolo valanghivo sulla z - facebook.com facebook