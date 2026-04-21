Dopo la vittoria contro il Bologna, un rappresentante del club ha commentato lo stato di salute della squadra, affermando di essere colpito dalle condizioni attuali. Ha anche parlato del prossimo mercato, senza entrare in dettagli specifici. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate negli studi di Mediaset, evidenziando un approccio diretto e senza filtri nel commentare la situazione del team.

di Luca Fioretti Ordine senza filtri: «Mi ha colpito lo stato di salute della Juventus». Le sue dichiarazioni negli studi di Mediaset dopo la vittoria contro il Bologna. Franco Ordine è intervenuto negli studi di Mediaset per parlare del momento della Juventus, reduce dalla bella vittoria contro il Bologna. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO FRANCO ORDINE – « Mi ha colpito lo stato di salute della Juventus. Vanno il doppio rispetto agli avversari e non è che il fatto che il Bologna fosse reduce dalla Europa League, secondo me non è questo il tema. Ma quando giochi a dama e metti bene le pedine, conta quello, ma c’è anche l’aspetto fisico.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ordine senza filtri: «Mi ha colpito lo stato di salute della Juventus». Poi parla così del prossimo mercato

Notizie correlate

"De Martino mi ha tradito, Ventura è in balia del marito, Bonolis mi manca": Lucio Presta senza filtriLuicio Presta si è raccontato al Fatto Quotidiano in un'intervista senza filtri, ricca di particolari su molti personaggi dello spettacolo italiano,...

Parla Rabiot: “Mi aspettavo un impatto del genere. Modric mi ha stupito. Ibrahimovic è stato un esempio”Uno degli assoluti protagonisti della stagione positiva dei rossoneri è Adrien Rabiot.