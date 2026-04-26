Il 22 aprile 2026, l’attrice ha festeggiato il suo compleanno presso il parco divertimenti Gardaland, dove ha ricevuto una sorpresa. Durante la giornata, ha trascorso del tempo con familiari e amici, condividendo momenti di allegria e relax. A un certo punto, si è voltata e ha visto una persona nota al suo fianco, confermando la presenza di un ospite speciale.

Ambra Angiolini ha celebrato i suoi 49 anni il 22 aprile 2026 presso il parco divertimenti Gardaland, vivendo una giornata all’insegna della spensieratezza e dell’affetto familiare. Accanto a lei erano presenti il fidanzato Pico Cibelli, i figli Leonardo e Jolanda Renga e Filippo Carrante, fidanzato della figlia. L’evento ha segnato un momento di profonda riflessione sentimentale per l’attrice, la quale ha sottolineato come l’amore sia oggi per lei una presenza solida e naturale, non più una conquista faticosa. Ambra Angiolini ha scelto di spegnere 49 candeline in un modo sorprendente e gioioso, trasformando il suo compleanno in un inno alla leggerezza.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Ambra Angiolini, il compleanno a sorpresa: a 49 anni si è voltata e ha visto proprio lui al suo fianco

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