La conduttrice ha trascorso il suo 49° compleanno a Gardaland insieme ai figli e al fidanzato. La giornata è stata allietata da risate, corse sulle montagne russe e una torta speciale per festeggiare. Sono state condivise immagini e momenti di allegria, con i partecipanti che hanno postato sui social foto e commenti sulla giornata trascorsa. La festa ha coinvolto amici e familiari, creando ricordi di una giornata all'insegna del divertimento.

Ambra Angiolini ha scelto il caos e l'adrenalina di Gardaland per festeggiare i suoi 49 anni, circondata dai figli Leonardo e Jolanda e dal suo nuovo compagno Pico Cibelli. Niente cene di gala o pose da diva: tra un giro sulle montagne russe e la classica foto con la mascotte Prezzemolo, Ambra è apparsa nel suo elemento, tra risate vere e un pizzico di sana autoironia. "Ho compiuto gli anni. quasi quasi li ricompio anche l’anno prossimo", ha scherzato sui social, dimostrando che, nonostante la carta d’identità, nello spirito resta quella quattordicenne che faceva scatenare l'Italia negli anni '90. In mezzo ai video della torta e dei figli, Ambra ha infilato una riflessione che sa di liberazione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ambra Angiolini, che festa per il 49° compleanno con i figli e il fidanzato Pico Cibelli

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