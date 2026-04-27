Ambiguità del 25 Aprile

Il 25 aprile di quest'anno si è distinto ancora una volta per le divisioni che suscita, invece di favorire l’unità. Sono stati osservati episodi in cui alcuni manifestanti hanno esposto simboli e bandiere che hanno generato polemiche, come quella israeliana, mentre altri hanno mantenuto un atteggiamento nostalgico nei confronti del passato fascista. La giornata ha visto quindi confronti e posizioni diverse, senza un’unica lettura condivisa.

Di nuovo un 25 Aprile che divide e non unisce: ebrei con la bandiera israeliana, fascio nostalgici con le pistole a pallini. Sergio Maini via email Gentile lettore, prima di rispondere nel merito, le dico che a mio parere è da tempo che il 25 Aprile (come il 2 Giugno, festa della Repubblica) dovrebbe essere ridimensionato dalla sua attuale elefantiasi e ridotto a una sobria cerimonia al Quirinale. Fu saggio, nel primo dopoguerra, festeggiare l’eroismo dei partigiani che il 25 aprile 1945, su ordine del Comando di Liberazione Alta Italia (CNLAI), insorsero e liberarono le città del Nord, quando gli americani erano ancora bloccati dai tedeschi sulla Linea Gotica.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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