Asino sbranato dagli sciacalli nella notte a Duino Aurisina

Nella notte a Duino Aurisina, un asino è stato brutalmente attaccato e sbranato dagli sciacalli. La scena, documentata da una foto shock condivisa online, mostra il povero animale ridotto in pessime condizioni. Secondo alcune testimonianze, l’attacco sarebbe stato favorito da un momento di debolezza dell’animale, lasciato incustodito. La scoperta ha suscitato stupore tra i residenti, che ora chiedono interventi più efficaci. La vicenda resta sotto osservazione.

È successo a Kohišce: la foto è comparsa sul web questa mattina. Il branco avrebbe atteso un momento di debolezza La foto, cruenta, è comparsa sul web. Un asino sbranato nella notte, probabilmente a causa di un momento di debolezza, dagli sciacalli. La carcassa semidivorata è stata notata questa mattina, 20 febbraio, a Kohišce, nel comune di Duino Aurisina. Con tutta probabilità, i predatori, che cacciano in branco, avrebbero notato la vittima in difficoltà e vi si sarebbero avventati contro: una delle possibilità che l'equino abbia sofferto una colica prima dell'attacco fatale. L'ultimo episodio simile che aveva raggiunto gli onori della cronaca, invece, firmato dai lupi: a inizio 2025 i cittadini di San Giuseppe della Chiusa li avevano visti girare per il paese con le zampe imbrattate di sangue.🔗 Leggi su Triesteprima.it

