Nella puntata di oggi di TennisMania dedicata all’ATP Masters 1000 di Madrid si è parlato delle possibili tempistiche del ritorno in campo di Alcaraz. Un rappresentante del team medico ha dichiarato che il recupero del giocatore potrebbe richiedere da due settimane a tre mesi, senza specificare un arco temporale preciso. La possibilità di rivederlo in torneo si valuta intorno alla fine dell’estate.

Nella puntata odierna di TennisMania relativa all’ ATP Masters 1000 di Madrid, andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo, è intervenuto Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport, che ha parlato dell’infortunio ravvisato da Carlos Alcaraz a Barcellona, che lo hanno portato al forfait sia a Roma che al Roland Garros. Le tempistiche dell’annuncio dello spagnolo: “ Sono rimasto spiazzato. Per le fonti che avevo, l’ultimo consulto doveva arrivare lunedì. Si tratta di una grande perdita, inutile stare a rimarcarlo. La reale entità del problema non la sa nessuno, se non medici e luminari a cui si sono rivolti. Le notizie che arrivano a me non sono così preoccupanti: si vivrà alla settimana, cercando di capire se ci saranno progressi, ma ci andranno con i piedi di piombo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ambesi: “Per Alcaraz possono volerci 2-3 settimane come 2-3 mesi. Il ritorno a fine estate è un’ipotesi”

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