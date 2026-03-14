Juan Carlos Ferrero, ex numero uno del mondo e vincitore del Roland Garros 2003, ha dichiarato che potrebbero arrivare sorprese nel mondo del tennis entro la fine dell’anno. L’ex coach di Carlos Alcaraz, ora fuori dal suo staff, ha lasciato intendere che l’attuale scenario potrebbe riservare sviluppi inattesi. Ferrero si è espresso in modo ambiguo, senza fornire dettagli specifici sui possibili eventi futuri.

Juan Carlos Ferrero, effetto sorpresa? Potrebbe anche essere: a dirlo è lo stesso ex numero 1 del mondo e vincitore del Roland Garros 2003, diventato noto agli appassionati moderni per il suo ruolo di ormai ex coach di Carlos Alcaraz. Il valenciano è stato intercettato dalla versione spagnola di DAZN, e ci sono dei risvolti interessanti in relazione a quanto da lui dichiarato. Ferrero, va detto, si trovava a una partita di calcio giovanile, un fatto che lo rigurada molto da vicino perché il figlio è appassionato di questo sport, che ha fondamentalmente preferito al tennis. Ed è proprio qui che parte la vera e propria bomba, che potrebbe far intuire un ritorno nel tennis in tempi non eccessivi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Juan Carlos Ferrero: “Possono arrivare sorprese da qui a fine anno”. Il mistero dell’ex coach di Alcaraz

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