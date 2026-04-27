Amadori sbarca a TuttoFood | si celebrano i 25 anni dello storico Campese

All'edizione di TuttoFood, l'azienda ha annunciato la partecipazione e la celebrazione dei 25 anni dello storico prodotto “Il Campese”. In questa occasione, è stata presentata una gamma di prodotti che copre diverse tipologie di proteine, riflettendo un percorso di crescita durato un quarto di secolo. La presenza all'evento ha rappresentato un momento di confronto e aggiornamento nel settore alimentare.

Un quarto di secolo per “Il Campese” e un'offerta che abbraccia ormai tutte le sfumature delle proteine. Il Gruppo Amadori si prepara a sbarcare a TuttoFood 2026 (dall’11 al 14 maggio a Milano) con un traguardo storico da festeggiare e una gamma di prodotti sempre più trasversale. L'azienda si.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Cordoglio per la scomparsa dello storico speaker per 25 anni protagonista al Picco. Addio a Sannino, ’voce’ delle AquileUn grave lutto ha scosso il popolo aquilotto: all’età di 84 anni è mancato ieri mattina, all’ospedale di Sarzana, il popolare tifoso dello Spezia... Ambiente, dalla Marcia dello Zingaro a Punta Bianca: si celebrano le riserve naturali protetteLe riserve naturali protette in Sicilia, dallo Zingaro a Punta Secca, e la loro storia, saranno al centro delle tre giornate organizzate...