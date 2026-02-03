Ambiente dalla Marcia dello Zingaro a Punta Bianca | si celebrano le riserve naturali protette

In Sicilia, tre giornate dedicate alle riserve naturali protette. L’assessorato dell’Ambiente ha organizzato eventi tra lo Zingaro e Punta Bianca, per presentare la storia e le attività di tutela delle aree naturali più importanti dell’isola. L’obiettivo è far conoscere meglio queste zone, che rappresentano un patrimonio da preservare. Durante le giornate, si parlerà anche dei progetti messi in campo nel 2025 per promuovere e difendere il territorio.

Le riserve naturali protette in Sicilia, dallo Zingaro a Punta Secca, e la loro storia, saranno al centro delle tre giornate organizzate dall'assessorato dell'Ambiente per concludere le attività promozionali e divulgative messe in campo nel 2025 dal Sistema regionale delle aree naturali protette.

