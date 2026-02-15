Ritardi Alta velocità il sospetto del sabotaggio sulla linea
Nella giornata di San Valentino, alcuni cavi bruciati hanno causato un grave rallentamento dei treni ad alta velocità, alimentando il sospetto di un atto di sabotaggio. Le fiamme hanno provocato l’interruzione di alcune tratte, lasciando molti passeggeri in attesa e creando disagi sulla rete ferroviaria.
Sono stati alcuni cavi bruciati a causare la quasi paralisi dell'alta velocità nella giornata di San Valentino. Colpite, in particolar modo, le tratte Roma-Napoli e Roma-Firenze, con ritardi a tre cifre. Come riporta Today.it, non ci sono state rivendicazioni, le indagini sono in corso. La prima manomissione è avvenuta sulla Roma-Napoli, nel tratto fra Salone e Labico, intorno alle 5.40. I tecnici intervenuti hanno accertato che alcuni cunicoli erano stai scoperchiati e i cavi bruciati. La seconda azione fra Roma Tiburtina e Settebagni, intorno alle 4.30. Un terzo punto a finire sotto la lente è stato a Capena, dove però sembrerebbe si sia trattato di un guasto tecnico.🔗 Leggi su Napolitoday.it
