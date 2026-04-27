Almanacco | Martedì 28 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 28 aprile cade il 118° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 247 giorni ancora da trascorrere prima della fine dell'anno. In questa data si ricordano eventi storici, si celebrano i compleanni di alcune personalità e si ricorda un santo. Viene anche riportato un proverbio del giorno, mentre l’almanacco fornisce un quadro generale di ciò che è successo e si celebra in questa giornata.

Martedì 28 Aprile è il 118° giorno del calendario gregoriano. Mancano 247 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San PanfiloProverbio di AprileSan Panfilo è ortolano: se non piove oggi piove domaniISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde oggi1932 - Viene annunciata la scoperta di.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Almanacco | Martedì 7 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Leggi anche: Almanacco | Martedì 14 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: 28 Aprile: oroscopo segno per segno e almanacco; Strade più sicure a Carpi, nuovi semafori tra via Roosevelt e via della Costituzione; ALMANACCO DI RUVESI.IT MARTEDI’ 21 APRILE 2026. 11 ANNI FA CI LASCIAVA PRINCE; L’oroscopo di martedì 28 aprile 2026, le previsioni per tutti i segni. L'oroscopo di domani, martedì 28 aprile 2026: 1?Toro, 2?Cancro, 3?GemelliIl Sagittario respira un desiderio di evasione, canalizzato verso attività produttive o materiali in generale: vietato disperdere eventuali talenti ... it.blastingnews.com Toro, cercate di essere propositivi con il partner: l'oroscopo di domani, martedì 28 aprileLa Luna e Nettuno opposti ci invitano a migliorare la messa a fuoco, per avere un’immagine più nitida dell’altro, e di ciò che non ci piace o convince. Liberiamoci di indumenti e accessori che mostran ... gds.it LabTv. . #BuongiornoLab. L'almanacco e l'oroscopo del 27 Aprile - facebook.com facebook