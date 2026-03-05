Fondo alluvione scontro sui 300mila euro al campo di calcio La minoranza | Poca chiarezza la sindaca | Spesi per il bene collettivo

A Bergamo, la discussione sul fondo alluvione si concentra sui 300mila euro destinati al campo di calcio. La minoranza critica la trasparenza delle spese, mentre la sindaca sostiene che i fondi siano stati utilizzati per il bene collettivo. Nel frattempo, sul fronte giudiziario, il giudice ha respinto l’archiviazione richiesta dalla Procura e ha ordinato nuovi accertamenti. La questione rimane al centro del dibattito pubblico.

Bergamo. Non solo sul piano giudiziario, con il giudice che ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura e disposto nuovi accertamenti: l'alluvione del 9 settembre 2024 torna a tenere banco anche negli ambienti della politica cittadina. A pochi giorni dal primo anniversario del nubifragio eccezionale che provocò l'esondazione dei torrenti Morla e Tremana, con gravi allagamenti soprattutto tra via Baioni e Maironi da Ponte, il 12 settembre 2025 con fronte comune la minoranza aveva presentato un'interpellanza per sollecitare Palazzo Frizzoni a chiarire alcuni aspetti legati al Fondo di solidarietà istituito per sostenere i cittadini e le attività economiche danneggiate.