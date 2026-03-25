Roma | M5s su Santa Palomba bene verifiche Corte dei Conti ora si faccia chiarezza

Il Movimento 5 Stelle di Roma ha espresso soddisfazione per l'inizio delle verifiche della Corte dei Conti sull'acquisto dei terreni effettuato da Ama per il progetto del termovalorizzatore di Santa Palomba. La verifica riguarda le procedure di acquisto e le eventuali irregolarità legate alla transazione. Le indagini sono in fase di avvio e si concentrano sulle modalità di acquisto e sulla gestione delle risorse pubbliche coinvolte.

Il gruppo capitolino del Movimento 5 Stelle accoglie con favore l’avvio delle verifiche da parte della Corte dei Conti riguardanti l’acquisto dei terreni effettuato da Ama, destinati alla realizzazione del termovalorizzatore di Santa Palomba. Queste verifiche hanno come obiettivo la congruità del prezzo pagato e il possibile danno erariale contestato. Richiesta di Maggiore Chiarezza. “E’ una vicenda su cui, al pari di quanto fatto dai comitati e dai cittadini del territorio – aggiunge il gruppo – abbiamo posto dubbi e chiesto fin dall’inizio maggiore chiarezza. Questo è particolarmente importante poiché riguarda scelte rilevanti e l’utilizzo di risorse pubbliche. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: M5s su Santa Palomba, bene verifiche Corte dei Conti, ora si faccia chiarezza Articoli correlati Santa Palomba, terreni per il termovalorizzatore pagati il doppio: Corte dei Conti indaga su Ama e CampidoglioIl sito di Santa Palomba è stato acquistato per 7,5 milioni di euro quando ne vale 4. Roma: Raggi-Canale (M5s-CR), anche Corte dei Conti punta dito contro inceneritore di GualtieriVirginia Raggi, consigliera capitolina M5s ed ex sindaca di Roma, insieme a Carla Canale, capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi nel Municipio... Tutti gli aggiornamenti su Santa Palomba Argomenti discussi: Inchiesta della Corte dei Conti, la replica di Ama: Procedure regolari. Il prezzo è corretto. Termovalorizzatore Santa Palomba, la Corte dei Conti: Terreni strapagatiSecondo la magistratura contabile sette milioni e mezzo invece dei quattro stimati anche dall'Agenzia del Demanio. Procedura corretta e prezzo congruo, la posizione di Ama ... rainews.it Roma – Caso Santa Palomba: la Corte dei Conti conferma lo scandalo sollevato da EtruriaNewsL’inchiesta giornalistica partita dal nostro blog, poi approdata a Report (Rai 3), incassa oggi la pesantissima conferma della magistratura contabile: terreni ... etrurianews.it