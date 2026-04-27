All' Università per stranieri si insegna il benessere | al via il progetto Moebius

Corretta alimentazione, relazione fra sonno e salute ed equilibrio psicoemotivo. All'Università per stranieri prende il via "Moebius", un percorso di seminari destinati agli studenti e aperto alla cittadinanza.Grazie alla docente Unistrapg Gristina Gaggioli, il progetto "Moebius è attivo da due.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Notizie correlate

Ricerca, l'Università per stranieri si aggiudica un finanziamento per un progetto congiunto con l'UzbekistanIl programma scientifico beneficiario dei fondi è stato promosso dall'ateneo perugino in collaborazione con l'ateneo di Bergamo e l'Università uzbeka.

Università degli Studi Link, un progetto per attirare studenti stranieri in ItaliaCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Appuntamento internazionale all’Università degli Studi Link di Roma.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: La Resistenza diventa voce: lettura collettiva all’Università per Stranieri con Jasmine Trinca; Guerra e spesa militare, analisi e confronto all'Università per Stranieri di Reggio Calabria; Università degli Studi Link, un progetto per attirare studenti stranieri in Italia; Convegno finale del progetto TNE IMPACT – 11 maggio 2026, Centro Congressi e Rappresentanza di Villa Mondragone.

A lezione d’italiano con l’AI. L’intelligenza artificiale all’Università per StranieriUn laboratorio vivo sull’Intelligenza artificiale, attraversato da una sperimentazione reale, avvenuta in simultanea e per la prima volta durante una conferenza internazionale, con la partecipazione ... lanazione.it

Aspettando il 25 aprile, L’Agnese va a morire, lettura collettiva con Jasmine Trinca all’Università per Stranieri di SienaUn racconto corale per celebrare la Festa della Liberazione. L’Università per Stranieri di Siena promuove per giovedì 23 aprile, alle ore 10 nell’aula magna Virginia Woolf, un’iniziativa dedicata al 2 ... radiosienatv.it

Il 28enne di Quinto Vicentino sta conducendo uno studio all'Università di Miami: «In Italia mancano soldi, investimenti e una classe dirigente che riconosca anche il valore dei ricercatori» - facebook.com facebook

Sostenere l’università significa investire nel futuro. Con una donazione all’Università LUMSA è possibile contribuire concretamente alla crescita delle nuove generazioni, sostenendo borse di studio, ricerca e progetti ad alto impatto sociale. Un gesto semplice, x.com