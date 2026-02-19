Ricerca l' Università per stranieri si aggiudica un finanziamento per un progetto congiunto con l' Uzbekistan

L'Università per stranieri di Perugia ha ottenuto un finanziamento per un progetto che combina l'insegnamento dell'italiano con l'intelligenza artificiale. La causa è la sua proposta innovativa, che mira a sviluppare strumenti digitali per facilitare l'apprendimento linguistico. Il progetto coinvolge anche partner uzbeki, con l’obiettivo di creare risorse educative multilingue. La notizia è stata ufficializzata questa settimana, dopo un’attenta valutazione delle proposte provenienti da diverse università europee. La collaborazione tra Italia e Uzbekistan si rafforza con questa iniziativa.

Il programma scientifico beneficiario dei fondi è stato promosso dall'ateneo perugino in collaborazione con l'ateneo di Bergamo e l'Università uzbeka. Importante riconoscimento per l'Università per stranieri di Perugia che si è agiudicata un finanziamento per il progetto sula didattica dell'italiano unita all'intelligenza artificiale. Il programma di ricerca è stato promosso dall'ateneo perugino in collaborazione con l'Università di Bergamo e l’Uzbekistan State University ofWorld Languages ed è risultato essere fra i dieci progetti congiunti che hanno ottenuto il finanziamento a fronte dei 199 presentati.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

