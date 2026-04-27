Allegri rompe il silenzio | la verità sul gesto folle contro Rocchi

Massimiliano Allegri ha deciso di parlare per la prima volta dopo l’episodio avvenuto durante la finale di Coppa Italia 2024, spiegando il suo comportamento nei confronti dell’arbitro Gianluca Rocchi. L’allenatore ha fornito una versione dei fatti, chiarendo i motivi del suo gesto e i dettagli che lo hanno portato a reagire in quel modo. L’evento ha attirato l’attenzione dei media e dei tifosi, suscitando molte discussioni.

? Cosa sapere Massimiliano Allegri spiega il gesto contro Gianluca Rocchi durante la finale di Coppa Italia 2024.. Le dichiarazioni del tecnico milanista emergono in seguito all'autosospensione del designatore arbitrale.. Massimiliano Allegri ha risposto alle recenti provocazioni mediatiche sulla finale di Coppa Italia del 2024 spiegando che il suo gesto estremo serviva a bloccare l’andamento della sfida tra Juventus e Atalanta. Il tecnico del Milan, interrogato in studio su un’immagine che lo ritrae mentre cerca Gianluca Rocchi, ha chiarito la propria posizione riguardo a quel momento di tensione esplosiva avvenuto durante i minuti finali del match vinto dai bianconeri per 0-1.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allegri rompe il silenzio: la verità sul gesto folle contro Rocchi Notizie correlate Inter-Juventus, Rocchi rompe il silenzio sul caso Bastoni: "Ci vogliono fregare"Il caso dell'espulsione di Kalulu in Inter-Juventus è troppo grave per attendere l'analisi post-weekend: il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è... Leggi anche: “A breve saprete la verità”, Barbara d’Urso rompe il silenzio sulla causa contro Mediaset Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Bufera Rocchi e arbitri, la Lega Serie A rompe il silenzio: Nessuno metta in dubbio regolarità del campionato. Commissariare Figc!; Mio papà al Milan meritava più tempo, la società non l'ha aiutato: il figlio di Conceicao a ruota libera; Garlasco, la vicina di Chiara Poggi rompe il silenzio: Mai visto Andrea Sempio e nemmeno i suoi amici; Gasperini chiarisce la situazione con Ranieri alla vigilia di Roma-Atalanta: Mi ha sorpreso, ma non voglio alibi. Totem e Tabu. Le parole di Allegri. Il silenzio dei NON innocenti. I posti vuoti, il posto vuotoLunedì mattina, Milanello. Presente Igli Tare e tutto il suo staff, Massimiliano Allegri raduna la squadra dopo la tremenda sconfitta contro l’Udinese. Il tecnico livornese ... milannews.it ‘Lo sapevo che erano loro...’ — Massimiliano Allegri rompe il silenzio sui social È incredibile... Quattro giocatori del AC Milan sono coinvolti in questa lista sconvolgente. Le verità più scioccanti sono emerse: ‘Lei è incinta del bambino di un calciatore...’ - facebook.com facebook È ancora presto per tutto, quindi calma. Ma al netto delle indiscrezioni e delle conferme trapelate tra ieri e oggi, #Allegri Ct è una possibilità come anticipato una settimana fa e malgrado in quelle ore si fosse strategicamente e dialetticamente tirato fuori. E ci so x.com