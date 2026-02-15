Inter-Juventus Rocchi rompe il silenzio sul caso Bastoni | Ci vogliono fregare

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha dichiarato che l'espulsione di Kalulu durante Inter-Juventus è un errore grave, causato da un tentativo di inganno da parte di qualcuno. Rocchi ha spiegato che non si può aspettare l’esito delle analisi post-partita, perché la situazione è troppo delicata. Il dirigente ha citato un episodio che potrebbe aver alterato il risultato, evidenziando come ci siano persone che cercano di truccare le partite. La sua voce arriva in un momento di forte tensione tra le due squadre, con l’obiettivo di chiarire cosa sia realmente successo.

Il caso dell'espulsione di Kalulu in Inter-Juventus è troppo grave per attendere l'analisi post-weekend: il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è intervenuto a poche ore dal match, parlando all'Ansa e ammettendo l'errore conclamato dell'arbitro Federico La Penna.Rocchi ha dichiarato: "Siamo molto dispiaciuti dell’episodio, per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla".L'episodio: al 42' del primo tempo, Bastoni riparte dopo un'azione juventina interrotta; Kalulu allunga il braccio per fermarlo ma lo ritrae ricordandosi del primo giallo (su Barella), sfiorando appena l'interista che cade platealmente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

