Il Milan sta valutando un cambio a centrocampo che potrebbe coinvolgere una mezzala tedesca, considerata l’obiettivo principale per rinforzare la mediana. Per finanziare l’eventuale arrivo di Goretzka, il club sta pensando di cedere un altro giocatore del reparto, con l’intenzione di liberare risorse e facilitare il trasferimento a parametro zero. La scelta di Allegri di puntare su questa operazione si inserisce in un piano di rafforzamento della rosa.

Leon Goretzka è l’obiettivo numero uno in casa Milan per quello che riguarda il centrocampo con la mezzala tedesca che piace molto a Massimiliano Allegri e potrebbe arrivare in rossonero a costo zero. Milan, Goretzka in arrivo a fronte di una cessione (Ansa Foto) – calciomercato.it Il Milan, in questi ultimi giorni, sta cercando di stringere i tempi per assicurarsi il cartellino del classe 1995 per i prossimi tre anni anche se, di certo, non manca la concorrenza per il calciatore del Bayern Monaco. L’idea dei rossoneri è quella di andare a inserire il nazionale tedesco nella propria rosa per il prossimo campionato andando a fargli spazio tramite la cessione di Youssouf Fofana.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Allegri ha in mente uno scambio a centrocampo: ecco chi parte per finanziare Goretzka

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